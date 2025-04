Prefeitura de Niterói mantém força-tarefa nas ruas após chuvas

A Prefeitura de Niterói segue mobilizada com ações para minimizar os impactos das chuvas que atingem a cidade desde a noite de sexta-feira (04). Mais de 500 profissionais de diferentes órgãos municipais continuam atuando nas ruas para garantir a segurança da população e a retomada da normalidade. Atualmente, Niterói registra céu encoberto, temperatura de 22°C e ventos com intensidade fraca. A previsão para as próximas horas é de chuva fraca a moderada.

Até o momento, foram registradas 41 quedas de árvores em diferentes pontos da cidade, sendo 80% delas concentradas na Região Oceânica. A Defesa Civil de Niterói também atendeu a 22 chamados para vistorias preventivas em imóveis e áreas de risco.

Leia também:

Rio de Janeiro também vai dividir royalties com São Gonçalo

Feirante é morto por policial militar no Rio

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos bairros de Engenho do Mato e Várzea das Moças, ambos com 15,2 mm, seguidos de Maravista (11,6 mm), Rio do Ouro (9,8 mm) e Maceió (9,8 mm).

Apesar do volume de chuva, não houve necessidade de acionamento de sirenes e as vias da cidade estão escoando bem. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) reforça a importância de a população colaborar, respeitando os horários de coleta de lixo e evitando o descarte irregular, que pode contribuir para alagamentos e obstrução de bueiros.

Para situações de emergência, a Defesa Civil de Niterói disponibilizou um novo número de telefone: (21) 96658-0604, além dos já conhecidos 199 e (21) 2620-0199.

Além da Defesa Civil, participam da operação especial as secretarias de Assistência Social (SMASES), Conservação (Seconser), Ordem Pública (Seop), além da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da NitTrans. As equipes seguem em campo, em diferentes regiões da cidade, com foco em limpeza, retirada de árvores, ordenamento do trânsito e vistorias técnicas.

Investimentos em resiliência – Nos últimos 12 anos, a Prefeitura investiu mais de R$ 1,7 bilhão em obras de contenção, drenagem e ações de prevenção e resiliência. Em 2024, Niterói conquistou o primeiro lugar no Estado do Rio no Índice de Capacidade Municipal (ICM) em Gestão de Riscos de Desastres, elaborado pelo Governo Federal. Referência nacional, a cidade possui um dos mais completos mapeamentos de risco do país, com tecnologia avançada de monitoramento climático, 46 pluviômetros, 37 sirenes, 3,4 mil voluntários e um plano detalhado de evacuação. A Defesa Civil também investe em inteligência de dados, drones, sensores e robôs para fortalecer a gestão de riscos e enfrentar os efeitos da crise climática.

A Defesa Civil alerta para as seguintes orientações:

- Pessoas em áreas de risco devem ficar atentas para eventuais ameaças de deslizamentos e devem estar preparadas para se deslocarem para locais seguros;

- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar;

- Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

- Em casos de emergência ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (21 96658-0604, 199 ou 2620-0199).