Em São Paulo, mulher acerta sozinha as seis dezenas da mega-sena e leva mais de R$ 59 milhões

Uma mulher da cidade de Cruzeiro (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2.849 da Mega-Sena, na noite de sábado (6). Ela levou sozinha R$ 59.714.933,41.

Os números sorteados foram 13, 19, 25, 29, 31 e 43.

Para o próximo sorteio que ocorre na terça feira (8), o prêmio previsto é de R$ 25 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.