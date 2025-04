Papa Francisco faz primeira aparição pública após internação

O Papa Francisco realizou uma aparição surpresa na Praça São Pedro, na Itália, neste domingo (6), para saudar os fiéis, após um longo período internado devido uma pneumonia bilateral.

"Bom domingo a todos. Muito obrigado", disse o religioso de 88 anos, com uma voz fraca mas audível.

O Papa apareceu em uma cadeira de rodas e com cânulas de oxigênio nasal, duas semanas após receber alta hospitalar.

Ele abençoou os fiéis e cumprimentou um a um, algumas pessoas atrás do altar instalado no local. A aparição do Papa não havia sido anunciada e ele ainda precisa de cuidados médicos.