Colisão entre dois carros na RJ-104 deixa três feridos em Niterói

NitTrans está no local orientando o trânsito - Foto: Layla Mussi

Uma colisão entre dois carros na RJ-104, no bairro de Santa Bárbara, em Niterói, deixou três feridos na manhã desta sexta-feira (4). Um dos homens foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Equipes da NitTrans estão no local orientando o trânsito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu por volta das 9h22 e resultou em três vítimas. Duas delas foram socorridas no local, enquanto a terceira, um homem, foi levado ao hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Dois carros colidiram na manhã desta sexta-feira (4) | Foto: Divulgação - NITTRANS

O acidente gerou impactos no tráfego da região, e as equipes da NitTrans permanecem no local para garantir o fluxo de veículos.