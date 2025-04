Minha Casa, Minha Vida amplia faixa para atender famílias com renda de até R$ 12 mil

O Ministério das Cidades, ampliou a faixa de renda para famílias com salário de até R$ 12 mil. O anúncio foi oficializado nesta quinta-feira (3), durante o evento “O Brasil dando a volta por cima”, com a presença do presidente Lula. A linha estendida do programa prevê a possibilidade de financiamento de até 420 meses, taxa de juros abaixo das oferecidas no mercado (10,50% a.a), para aquisição de imóveis de até R$ 500 mil, por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

A expectativa é que mais de 120 mil famílias sejam beneficiadas pela mudança, que atende a classe média, com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. Para garantir a viabilidade da ampliação da faixa, o Fundo Social do Pré-Sal vai passar a compor o orçamento das Faixas 1 e 2 do programa habitacional do Ministério das Cidades.

“Estamos reforçando o Minha Casa, Minha Vida, para que ele possa atender a mais brasileiros. Agora a classe média também vai ser beneficiada. A gente tem feito um longo trabalho nestes últimos dois anos. São milhares de pessoas realizando o sonho da casa própria. Essa é a determinação do presidente Lula”, disse o ministro das Cidades, Jader Filho.

O Minha Casa, Minha Vida tem se destacado pela quantidade de moradias contratadas desde a sua retomada. Até o momento, foram mais de 1,2 milhão de unidades habitacionais, com meta anunciada de 2 milhões até o final de 2026. A expectativa é de que a ampliação da Faixa 4 estimule ainda mais o setor imobiliário brasileiro.

Além da novidade do Minha Casa, Minha Vida, foram apresentados um balanço das ações do Governo Federal, as realizações do governo Lula e um plano para os próximos 20 meses.