Shopping em São Gonçalo promove feira de adoção pet neste domingo (6)

Neste domingo (9), o São Gonçalo Shopping realizará uma feira de adoção de cães e gatos, com o objetivo de oferecer uma nova chance para animais resgatados de situações de abandono e maus-tratos. A ação, em parceria com a ONG Leve um Anjo para Casa, terá início às 11h, no 2º piso, ao lado do Pula Park.

A campanha visa encontrar lares amorosos e responsáveis para os animais, além de promover a conscientização sobre a importância da adoção e dos cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos pets. O evento é uma ótima oportunidade para quem deseja acolher um novo amigo de quatro patas e apoiar a causa animal.

A feira de adoção pet irá contar com cerca de 60 animais, entre cães e gatos | Foto: Divulgação

Leia também:

Enel encontra "gato" de energia em ação contra ferros-velhos em Niterói

Prefeitura entrega obras de expansão de Bicicletário Arariboia no dia 12 de abril



Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, ter identidade, cpf, comprovante de residência, responder um questionário, assinar o termo de adoção e o principal: ter muito amor para dar.

A feira de adoção pet irá contar com cerca de 60 animais, entre cães e gatos.