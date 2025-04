Alagamento na RJ-104 causa transtornos na manhã de sexta-feira (4)

Longo congestionamento vai de Maria Paula até o bairro do Coelho após forte chuva - Foto: Divulgação

A chuva que caiu na manhã desta sexta-feira (4) causou alagamento na RJ-104, no trecho entre Niterói e São Gonçalo, especialmente na altura do bairro Maria Paula. A tempestade transformou a rodovia em uma espécie de "rio", com a pista sentido Alcântara completamente tomada pela água.

Até às 10h, o trânsito estava em estado crítico, com motoristas enfrentando grandes dificuldades para atravessar a área alagada.

Nas redes sociais, usuários comentaram sobre o problema recorrente na área. "Desde a construção do viaduto, há muitos anos, basta uma chuva média pra esse bolsão d'água se formar", escreveu um internauta, destacando a falta de ações eficazes para solucionar o alagamento frequente.

Motoristas que passam pelo trecho estão enfrentando um longo engarrafamento que vai de Maria Paula até o bairro do Coelho, em São Gonçalo.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em SG e Niterói:

São Gonçalo

- Quinta-feira (3): Máxima de 35°C e mínima de 23°C. A previsão do tempo é de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde.

- Sexta-feira (4): Máxima de 29°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Sábado (5): Máxima de 26°C e mínima de 21°C. Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

- Domingo (6): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Sol e muitas nuvens de manhã, com chuva. À tarde e à noite, céu nublado com possibilidade de garoa.

- Segunda-feira (7): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. A previsão é tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol, com poucas nuvens. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Niterói

- Quinta-feira (3): Máxima de 33°C e mínima de 25°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Sexta-feira (4): Máxima de 29°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Sábado (5): Máxima de 26°C e mínima de 23°C. Tempo nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar.

- Domingo (6): Máxima de 25°C e mínima de 21°C. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

- Segunda-feira (7): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com poucas nuvens. À noite ocorrem pancadas de chuva.