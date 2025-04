Separe o guarda-chuva! Chegada de frente fria muda radicalmente o tempo em SG e Niterói

O governo do Rio intensificou o planejamento de prevenção e ações voltadas para a forte chuva que está prevista para esta sexta-feira (4) e que deve permanecer durante todo o fim de semana. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, o avanço da frente fria pelo oceano poderá acentuar os locais de instabilidade, aumentando as chances de tempestade, raios e ventania em diversas regiões do estado.

Moradores de São Gonçalo e Niterói devem se preparar para a possibilidade de chuvas intensas, além da mudança drástica de temperatura, onde, segundo informações do Climatempo, a máxima, nesta quinta-feira (3), pode chegar aos 35°C, e, já na sexta (4), a previsão é de 29°C.

A chuva deve prevalecer, pelo menos, até a próxima segunda-feira (7).

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em SG e Niterói:

São Gonçalo

- Quinta-feira (3): Máxima de 35°C e mínima de 23°C. A previsão do tempo é de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde.

- Sexta-feira (4): Máxima de 29°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Sábado (5): Máxima de 26°C e mínima de 21°C. Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

- Domingo (6): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Sol e muitas nuvens de manhã, com chuva. À tarde e à noite, céu nublado com possibilidade de garoa.

- Segunda-feira (7): Máxima de 27°C e mínima de 19°C. A previsão é tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol, com poucas nuvens. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Niterói

- Quinta-feira (3): Máxima de 33°C e mínima de 25°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Sexta-feira (4): Máxima de 29°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Sábado (5): Máxima de 26°C e mínima de 23°C. Tempo nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar.

- Domingo (6): Máxima de 25°C e mínima de 21°C. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

- Segunda-feira (7): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com poucas nuvens. À noite ocorrem pancadas de chuva.