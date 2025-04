Felipe Neto foi às redes sociais e se lançou candidato à Presidência da Republica

Nesta quinta-feira (3), o influenciador Felipe Neto publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que é pré-candidato à Presidente da República na próxima eleição que será em 2026. Ele também anunciou no mesmo vídeo uma rede social para 'identificar a necessidade da população brasileira, a Nova Fala'.

Os seguidores ficaram divididos para saber se foi uma provocação ou uma brincadeira do influencer. Ele declara no vídeo: “Eu anuncio a minha pré-candidatura à Presidência da República. E este não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego para o resto da vida”.

Segundo Neto, a decisão de ser presidente é por ele ter a “arma do nosso tempo” a seu favor apesar de não ser um homem da política. A ideia é usar as dependências das redes a favor do povo.

Explicando melhor a “Nova Fala”, o influencer disse que 'é como um laboratório onde os usuários interagem com conteúdos e, ao fazê-lo, forneceriam voluntariamente dados para análise para entender o que o povo brasileiro pensa e precisa'. “Ela ajudaria a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história”, disse.