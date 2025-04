Lula assina decreto que antecipa o 13º salário dos aposentados para abril e maio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto presidencial nesta quinta-feira (3) que antecipa o pagamento do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas para os meses de abril e maio.

Lula também assinou decreto que regulamenta o fundo social para que os recursos da exploração do pré-sal possam ser direcionados para o 'Minha Casa, Minha Vida'. O governo informa que são R$ 18 milhões para o programa.

Segundo a folha de pagamentos de fevereiro, o governo estima que 34,2 milhões de aposentados e pensionistas vão receber o 13º antecipado. Esse número exclui o Benefício de Prestação Continuada (BPC), porque a legislação não prevê um 13º para esse tipo de pagamento.

De acordo com o INSS, as parcelas serão depositadas junto com o pagamento regular do mês, em abril e em maio. Com isso, a primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio, junto com a aposentadoria de abril. A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho, junto com o pagamento de maio.

Na semana passada, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, informou que a equipe econômica deve antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos. Pelo cronograma tradicional, os valores são depositados somente no segundo semestre. Em 2023, os pagamentos aconteceram em maio e junho. No ano passado, foram feitos em abril e maio.