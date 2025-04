Flamengo estreia na Libertadores encarando o Deportivo Táchira, na Venezuela

O Flamengo estreia na Libertadores de 2025 diante do Deportivo Táchira, nesta quinta-feira (03), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. O jogo é válido pelo Grupo C.

O clube venezuelano se classificou para a Libertadores por ter sido campeão nacional no último ano. Na atual edição do torneio, o time divide a liderança com outras três equipes, todas com 18 pontos em nove jogos.

O Rubro-Negro começou 2025 com o título da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. O Fla inicia o torneio continental defendendo o retrospecto de nunca ter perdido na Venezuela. O desafio dos comandados de Filipe Luís é superar os desfalques. Ao todo, cinco jogadores, sendo quatro titulares, não viajaram para a estreia do clube.

Buscando o quarto título da Libertadores, o Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De la Cruz (Allan); Luiz Araújo, Michael (Cebolinha), Bruno Henrique e Juninho.

O Táchira deve ter a seguinte escalação para o duelo: Jesús Camargo; Rosales, Vivas, Maidana e Yanniel Hernández; Carlos Sosa, Maurice Cova e Fioravanti; Balza; Lucas Cano e Bryan Castillo.

A arbitragem é formada inteiramente por bolivianos. Apita o jogo Gery Vargas, auxiliado por Jose Antelo e Edwar Saavedra. O VAR é comandado por Wilfredo Campos.