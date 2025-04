Anvisa proíbe venda, distribuição e fabricação de suplementos alimentares contendo ora-pro-nóbis

De acordo com a Anvisa, a substância não é autorizada como constituinte de suplementos alimentares - Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou na edição desta quinta-feira (3) do Diário Oficial da União, uma resolução que proíbe a venda, distribuição e fabricação de suplementos alimentares que levem ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) em sua composição. As empresas também estão proibidas de fazer propagandas sobre o uso da planta.

De acordo com a Anvisa, a substância não é autorizada como constituinte de suplementos alimentares.

Na justificativa para a determinação, a Anvisa também cita “a comercialização e a veiculação de propagandas irregulares de diversos suplementos alimentares com composição em desacordo com o regulamento técnico específico do produto”.

O ora-pro-nóbis é apresentado pelos fabricantes como uma substância que auxilia na perda de peso, alívio de dores e controle dos níveis de colesterol e açúcar no sangue.