Acompanhante de paciente quebra porta de entrada de hospital e é agredido por seguranças em Niterói; Vídeos

O acompanhante de uma paciente do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) foi agredido por seguranças na noite da última quarta-feira (2). De acordo com relatos de pessoas que estavam no local no momento do ocorrido, o homem havia ficado nervoso por não poder acompanhar a mulher, que estava sendo atendida, exigindo também rapidez no atendimento. Uma discussão acalorada iniciou-se entre ele e os seguranças do local, que chegou às vias de fato.



Imagens que circulam nas redes mostram o momento da confusão, onde é possível ver que a discussão acalorada se transforma em uma sequência de agressões com chutes e socos.





Ainda segundo relatos, o homem teria se ferido após chutar e quebrar a porta de vidro da recepção da unidade hospitalar. Ele foi atendido e logo em seguida, foi preso em flagrante por dano ao patrimônio público. Ele foi levado à 78ª DP (Fonseca), e posteriormente encaminhado à 76ª DP (Centro).

Em nota enviada a O SÃO GONÇALO, a Fundação Saúde e a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informam que os funcionários terceirizados foram afastados até a conclusão da apuração dos fatos.

"No dia 02/04, um acompanhante ameaçou a equipe de enfermagem da maternidade e agrediu um dos seguranças ao ser abordado. Após ser contido com apoio de um policial, o homem retornou mais agressivo, quebrou o vidro da entrada principal da unidade e se feriu. Ele recebeu atendimento médico e, após a alta, foi conduzido ao 78º DP. A Fundação determinou imediatamente o afastamento dos funcionários terceirizados até a conclusão da apuração dos fatos", disse a nota.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, de acordo com a 76ª DP (Centro), a fiança foi arbitrada e o autor responderá em liberdade.