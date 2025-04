Prêmio de R$ 1,4 milhão não resgatado da Mega da Virada será destinado ao FIES

O sorteio foi realizado no dia 31 de dezembro - Foto: Reprodução - Tomaz Silva/Agência Brasil

O sorteio foi realizado no dia 31 de dezembro - Foto: Reprodução - Tomaz Silva/Agência Brasil

Um dos apostadores campeões da Mega da Virada deixou de resgatar o prêmio de R$ 1,418 milhão dentro do prazo estabelecido. A Caixa informou que a aposta fazia parte de uma das 56 cotas de um bolão na cidade de Osasco, Região Metropolitana de São Paulo. O sorteio foi realizado no dia 31 de dezembro.

Passados os 90 dias de prazo para a retirada do prêmio, o valor foi enviado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES). “A CAIXA informa que apenas um apostador do concurso 2810 da Mega da Virada 2024 não resgatou o prêmio. Tendo em vista a prescrição do prêmio, o valor será repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18”, explicou o banco, por meio de nota.

A quantia enviada nesta terça-feira (2), ultrapassa todo o valor revertido ao FIES, durante o ano de 2024, quando as apostas não resgatadas renderam R$ 431.773 ao fundo. O valor repassado se junta a outras quantias deste ano, de R$ 59,071, em janeiro, R$ 31,699 em fevereiro e R$ 27.371 em março.

Fora o bolão de Osasco, a Mega da Virada também premiou duas pessoas em Brasília (DF), duas em Curitiba (PR), uma em Nova Lima (MG), Pinhais (PR) e Tupã (SP)."