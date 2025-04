Câmeras de segurança flagram homens furtando ar condicionado no Centro de São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens, nesta madrugada de quarta-feira (2), quando eles tentavam furtar um ar condicionado em um imóvel antigo da concessionária Águas do Rio, que está em desuso, na Rua Coronel Moreira César, no Centro de São Gonçalo. A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo.

Por volta das 1h25 da manhã, os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados que as câmeras da CSSG flagraram três homens tentando furtar um aparelho de ar condicionado. Imediatamente, os agentes foram ao local e encontraram os suspeitos com o aparelho do furto tentando fugir pela Rua Lourenço Abrantes. Um dos suspeitos conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

Os dois homens foram, então, levados para a 72ª DP (Mutuá) e, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos. Ambos os suspeitos já possuíam passagens por crimes de furto e tráfico de drogas.