Val Kilmer, estrela de Top Gun e The Doors, morre aos 65 anos

O ator Val Kilmer, famoso por filmes como Top Gun, The Doors e Batman Eternamente, morreu aos 65 anos devido a pneumonia, conforme informado por sua filha Mercedes Kilmer ao jornal New York Times. Kilmer estreou no cinema em 1984 em Top Secret! e se destacou em Top Gun (1986), interpretando Iceman. Também teve papéis marcantes em Willow (1988) e The Doors (1991), onde viveu Jim Morrison. Seu papel em The Doors foi um dos maiores desafios da carreira, exigindo que ele montasse um vídeo para convencer o diretor Oliver Stone a escalá-lo.

Durante os anos 90, Kilmer teve grandes sucessos como Tombstone (1993) e Fogo contra Fogo (1995), além de interpretar Batman em Batman Eternamente (1995). No entanto, a crítica foi negativa para o filme e Kilmer desistiu da sequência. Sua vida pessoal, com vários relacionamentos, incluindo com Cher e Cindy Crawford, também atraiu atenção.

O ator será lembrado por sua intensidade e contribuição ao cinema, embora sua carreira tenha sido marcada tanto por sucessos quanto polêmicas.