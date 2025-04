No aniversário de Cazuza, Yuri Corbal homenageia artista com releitura de “O Nosso Amor a Gente Inventa”

Na semana em que um dos maiores ídolos da música brasileira completaria 67 anos, um artista de Niterói lança uma nova homenagem ao grande poeta do rock nacional. O cantor, compositor e instrumentista Yuri Corbal lança, na próxima sexta-feira (04), o single “O Nosso Amor a Gente Inventa”, releitura da canção composta e eternizada por Cazuza.

Para celebrar o lançamento, Yuri visitou a redação do jornal O SÃO GONÇALO e conversou com nossa equipe sobre a gravação do single, sua relação com a obra do compositor e futuros projetos. Confira a entrevista na íntegra:

OSG: Como surgiu a ideia de homenagear o Cazuza com essa releitura?

Yuri - As coisas aconteceram meio por acaso. No final de 2023, eu lancei o meu primeiro álbum e fiquei o ano de 2024 inteiro trabalhando esse álbum. Chegou 2025 e eu falei: ‘cara, o que eu vou fazer agora?’. Eu tinha conseguido várias coisas legais com as canções do álbum; consegui fazer trilha para televisão, fazer shows... Eu queria mudar um pouco os ares disso e pensei: ‘acho que quero regravar alguma coisa’. Eu não sabia exatamente o quê ou quem eu iria regravar.

Durante a entrevista, cantor, compositor e fez balanço da carreira e falou sobre futuros projetos

OSG - O projeto,então foi amadurecendo?

Yuri - No final do ano passado, eu comecei a postar uns vídeos na internet [tocando] algumas canções que eu gostava. Uma delas foi ‘O Nosso Amor A Gente Inventa’, do Cazuza, e teve uma repercussão muito grande. Eu falei: ‘po, tem uma parada aí’. Só que Cazuza é um cara que já foi muito visitado. É um cara que todo mundo conhece, tem muita regravação e tal. Então, eu não pensei inicialmente em fazer isso. Só que a gente começou a escolher algumas coisas e eu vi que essa música, especificamente, não era uma música muito regravada. Tinham poucas regravações, nenhuma muito relevante, e eu falei: ‘cara, vamos tentar fazer’.

OSG: Foi aí que você decidiu levar o projeto para o estúdio?

Yuri- Isso. A gente gravou lá no estúdio, no Rio, onde eu trabalho também como produtor, que é o Compact Estúdio. Uma coisa que foi muito relevante para essa gravação é que o meu produtor, o Iuri Cunha, é de uma família muito ligada ao Cazuza. O irmão gêmeo do Iuri é o baixista original do Barro Vermelho, o Dé Palmeira, e o irmão mais velho dele, Ricardinho, é o guitarrista que gravou e acompanhou o Cazuza na carreira solo.

Artista planeja fazer shows para homenagear Cazuza ainda em 2025

OSG: Qual era a sua expectativa para o projeto?

Yuri: Quando a gente começou a gravar, a gente não tinha a expectativa de uma produção muito trabalhada, né? Pensamos em fazer uma versão mais acústica e tal. Queria uma relação diferente da original, que é mais rock mesmo. Aí, a gente gravou no final do ano passado. Depois disso, eu e o Matheus [Cunha], que também foi produtor, não nos encontramos mais; o Matheus viajou, eu estava me mudando, enfim. Ficamos um mês sem nos encontrar e, quando a gente voltou em janeiro e ouviu a música, percebemos que estava faltando alguma coisinha. Acho que esse distanciamento do tempo foi muito bom para o projeto.

OSG - E o que faltava?

Yuri - A gente falou: ‘vamos lançar isso direito, fazer um lançamento maneiro?’. Fizemos algumas mudanças. Percebemos, por exemplo, que estava faltando uma gaita. Aí a gente chamou para gravar o Milton Guedes, que tocou gaita com todo mundo - Roberto Carlos, Lulu [Santos]. Ele gravou a gaita da música inteira. Foi só aí que a gente falou: ‘agora dá para lançar à vera’. Quando a gente começou em novembro, nem tínhamos tanto a pretensão de lançar nas plataformas, de fazer um lançamento mais trabalhado e tal. Só que a gente achou que ficou tão bacana que resolvemos fazer um esforço para chegar ao maior número de pessoas possível.

OSG: E agora, depois desse lançamento, quais são seus novos projetos? O que você tem planejado aí para o ano?

Yuri: Eu vou continuar com os meus shows autorais e acho que essa música também vai acabar entrando em alguns sets meus. No meu show autoral, eu também toco coisas de outros artistas, canções que me influenciaram. Por acaso, na minha carreira solo eu nunca tinha tocado Cazuza. É claro que na minha vida, para mim, eu já toquei Cazuza, mas oficialmente no meu trabalho eu nunca tinha tido essa oportunidade e, agora, vamos poder incorporar essa canção. Além disso, também já estamos começando a esboçar uma ideia de fazer um projeto voltado para o trabalho do Cazuza, como um show que privilegie o repertório dele. Através dessa ligação que eu tenho com o Yuri, que é irmão de Dé e do Ricardinho, tem surgido algumas ideias e vai rolar aí alguns shows com esse repertório.

Lançamento de 'O Nosso Amor, a Gente Inventa' será na próxima sexta (4) nas principais plataformas digitais brasileiras

OSG- Novidades boas, não é?

Yuri - É bacana porque foi uma coisa não muito planejada. Eu conversava muito com os amigos, a galera que me ajuda a pensar em estratégias na carreira, e já tínhamos essa ideia de fazer um show que não fosse sobre o meu trabalho. Eu vivo da música autoral há mais de 15 anos, então nunca tinha feito um show assim, tocando a obra de outro artista, né? E começou a me dar essa vontade. Eu não sabia exatamente o que gravar e eu acho que esse lance do Cazuza já estava muito ali, a gente só não tinha percebido.

OSG: Aproveitando essa relação com o rock, a gente queria saber: como você se define como artista? Se considera um artista de pop rock ou algo mais MPB em geral?

Yuri: Eu sempre gostei muito de rock. Desde jovem, sempre escutei muito rock, tanto gringo como rock nacional. Meu pai sempre foi compositor e a gente, por isso, sempre esteve muito inserido no contexto do rock nacional. Então, eu ouvia muito Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso; toda essa galera dos anos 80 foi muito forte na minha formação. Posso dizer que tenho o rock como uma das minhas principais vertentes. Mas eu acho que, como todos esses caras que me inspiraram, a MPB também tem um papel muito importante para mim. Eu também escutei muita música popular brasileira. Escutei muito Belchior, que foi muito popular daquela época. Meu pai ouvia muito Fagner, Lenine. Então, acho que sou muito um artista da MPB, e a MPB privilegia também o rock, o samba, a bossa nova. Acho que eu estou cada vez mais caminhando por todos esses ambientes.