Niterói terá primeiro espaço de acolhimento para mães atípicas

Sede do projeto ocupa a estrutura do antigo CIEP Professor Anísio Teixeira - Foto: Divulgação/Eng

Sede do projeto ocupa a estrutura do antigo CIEP Professor Anísio Teixeira - Foto: Divulgação/Eng

Niterói terá seu primeiro espaço de acolhimento para mães atípicas, a ser inaugurado no dia 15 de maio. No local, aconteceram rodas de conversa, workshops profissionalizantes, palestras e várias outras atividades. A iniciativa é desenvolvida pelo projeto social, Espaço Nova Geração (ENG). Os encontros serão na sede do ENG, na Travessa Luís de Matos, 16, no Fonseca.

Até a inauguração, serão realizados quatro encontros neste mês de abril, nos dias 3, 10, 17 e 24. A ideia é que as mães ajudem a definir o formato do grupo, que contará com assistentes sociais e psicólogos.

A coordenadora do ENG, Sabrina Loureiro, afirmou que a relação com as mães será o grande diferencial do projeto: “A gente sabe que tem faculdades particulares que fazem isso por conta dos seus estudantes de psicologia, mas o pioneirismo (do projeto) vem nesse formato de sentar com as mães e elas construírem da maneira que elas querem", disse.

Leia também:

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens à mulher vítima de bala perdida em SG: 'Uma mãe exemplar'



BRT atropela pedestre no Recreio dos Bandeirantes



Para participar, é preciso comparecer ao local, sediado no antigo CIEP Professor Anísio Teixeira, com identidade, CPF e comprovante de residência. A programação será lançada pelo projeto ao longo do mês.

De acordo com um estudo realizado com famílias norte-americanas, publicado no Jornal de Autismo e Transtornos do Desenvolvimento, o nível de estresse vivenciado por mães de crianças com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) é comparável ao estresse crônico enfrentado por soldados em combate. Isso significa que essas mulheres permanecem em um estado contínuo de alerta e vigilância.