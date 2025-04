São Gonçalo divulga programação cultural para o mês de abril; confira!

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo preparou uma agenda diversificada para todos os gostos e idades para o mês de abril. Confira abaixo a programação completa:

4 de abril: O Teatro Municipal recebe a Doutora Edna, às 19h. O espetáculo é sobre Tereza, uma mulher cheia de problemas acumulados, decidida a buscar ajuda no consultório da Dra. Edna, uma psicanalista que garante ter métodos inovadores para “curar qualquer alma”. A classificação é de 16 anos e os ingressos podem ser encontrados no UTicket: https://uticket.com.br/event/01KU8FFQ49SGOY?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYEGvRx7SkHKqIAapoLDbdo0k4RCysL1YTsE_CiAgNmssRIbm2A4cmhEZE_aem_NvtxEKqNxzSNmKf71DQlLg

5 de abril: O musical “A Canção dos Oprimidos” retorna aos palcos para apresentação única no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 18h. A Canção dos Oprimidos é um musical que se passa nas favelas cariocas dos dias atuais, contando a história de Jean, um homem negro que foi preso injustamente em um protesto na Cinelândia. A classificação indicativa é de 12 anos e os ingressos estão disponíveis no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/a-cancao-dos-oprimidos/2864952

6 de abril: O Teatro Municipal recebe duas sessões. Às 10h30, o espetáculo “Esperança -Uma Viagem do Sertão ao Rio de Janeiro”. A história gira em torno de uma família do sertão nordestino que sai da sua terra natal em busca de novas oportunidades.

Às 14h, será apresentado “Essência – Espetáculo de Dança Corppus e Convidados”. Deus criou o ser humano com uma essência de adorá-lo em espírito e em verdade e o resgate dessa adoração não pode ser perdido com o tempo. O espetáculo retrata a rotina de um grupo que, ao se reunir, entendeu a importância de voltar às origens do primeiro amor, transformando assim os seus movimentos em adoração.

Os dois espetáculos têm classificação livre e os ingressos estão disponíveis no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-de-danca-corppus-e-convidados/2870625

11 de abril: A Feira da Cultura é um evento envolvente que promete celebrar a riqueza da nossa cultura local, no Centro Cultural Joaquim Lavoura. Ao participar, você não só terá a oportunidade de adquirir produtos incríveis, mas também apoiará diretamente as artes locais, ajudando a fortalecer nossa economia comunitária. Realizada sempre às sextas-feiras, das 10h às 17h.

24 de abril: Seresta gratuita acontece no Teatro Municipal, às 10 horas, mais uma edição gratuita do projeto “Momento Musical Salvatori”, que celebra a música e o saudosismo dos tempos de ouro da música brasileira.

Devido ao grande sucesso do Cinema Para Todos na cidade, o projeto se estendeu para abril no dia 5, Praça do Barro Vermelho; 6, Praça Itaipava; 12, Praça Morro do Castro; e 13, Praça 3º BI. O projeto Cinema Para Todos é uma iniciativa cultural que visa democratizar o acesso à sétima arte, chega a São Gonçalo trazendo sessões de cinema ao ar livre com entrada gratuita