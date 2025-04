Liesa sorteia desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2026 no próximo dia 11

Quando ocorrer o sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial no Carnaval de 2026, no próximo dia 11. na Cidade do Samba, no Rio, já se saberá quem vai abrir a festa em cada um dos três dias de realização da festa, nos dias 15,16 e 17 de fevereiro próximo. A campeã da Série Ouro, em 2025, a Acadêmicos de Niterói vai se apresentar no primeiro dia, sendo que no segundo, caberá a Mocidade, penultima colocada do Carnval 2025, a abrir o espetáculo. A Paraíso do Tuiuti, antipenultima no último desfile, por sua vez, será a primeira a desfilar no último dia de Carnaval.

Na organização do sorteio desfinida pela Liesa, todas as demais agremiações sortearão as posições durante o evento, sendo divididas em trincas: Beija-Flor, Mangueira e Salgueiro; Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Portela; Grande Rio, Viradouro e Imperatriz Leopoldinense. Assim como em 2024, o evento terá a participação popular, que poderá prestigiar de forma gratuita, apenas levando a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A abertura contará com uma apresentação da cantora Cacá Nascimento, seguida pela atual campeã, Beija-Flor. Após o sorteio, haverá shows de Jorge Aragão e do Grupo Arruda. A festa começa às 19h. A Cidade do Samba fica na Cidade do Samba (Rua Rivadávia Correa, 60, Gamboa).

Leia também:

Vítima de chacina em São Gonçalo foi baleada com bebê doente no colo

Goleiro John renova seu contrato com o Botafogo

O anúncio de que doze escolas vão participar do Carnaval 2026 na Sapucaí jogou, serviu para esfriar, ao menos por enquanto, as especulações que circulavam no mundo do samba no Rio, com a possibilidade de a festa contar com outras três escolas da Série Ouro no próximo ano. De fato, chegou a haver, em 2024, um início de diálogo entre os dirigentes da Liesa e da Liga RJ, responsável pela organização dos desfiles da Série Ouro, para promover as três melhores colocadas do acesso, deixando a elite com 15 agremiações.

O plano inicial seria, então, manter o mesmo formato em 2027, com a campeão e mais três subindo da Série Ouro e a última colocada e três piores da elite sendo rebaixadas. A falta de coordenação e diálogo entre as ligas, no entanto, acabou fazendo com que esse formato de desfiles fosse deixado de lado.