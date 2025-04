Goleiro John renova seu contrato com o Botafogo

O Botafogo anunciou nas redes sociais a renovação contratual de John. O vínculo do goleiro de 29 anos com o clube foi estendido até o fim de 2028. Campeão Brasileiro e da Libertadores, o atleta foi fundamental para as recentes conquistas do glorioso e aumenta a relação que o clube tem com goleiros negros. Na publicação da renovação, o Botafogo postou lances de Jeferson e Wagner, atletas pretos que marcaram história debaixo das traves do clube de General Severiano.

O goleiro chegou ao clube no início do ano passado, adquirido do Santos por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões na cotação da época), após se destacar em um empréstimo ao Real Valladolid (Espanha). John foi contratado para substituir Lucas Perri e logo, se tornou peça fundamental do time de Artur Jorge.