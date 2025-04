Polícia prende suspeita de enfiar faca no coração e matar biomédica no Rio

A Polícia Civil prendeu Catarina Silva de Carvalho, de 23 anos, suspeita de ter desferido um golpe de faca que atingiu o coração da biomédica Denise Ramacciotti da Silva, de 37 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (27), durante uma briga em frente à casa da vítima, no bairro Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança capturaram o ocorrido, mostrando ainda a presença de um homem que é sogro de Catarina e também estava envolvido na situação.

De acordo com as investigações, o conflito teria começado após a esposa desse homem, que trabalhava auxiliando Denise em reformas na clínica dela, confrontar a vítima. Em seguida, os ânimos se exaltaram, culminando na tragédia.

A defesa de Catarina Silva de Carvalho ainda não se manifestou. O espaço permanece aberto para que o posicionamento seja incluído assim que enviado à redação.

Conforme informações preliminares, Denise Ramacciotti foi atacada por uma mulher que acompanhava um ex-paciente da biomédica, identificado como alguém que constantemente a perseguia. O episódio violento aconteceu diante dos familiares da vítima.

As gravações das câmeras de segurança mostram que, no início da discussão, a suspeita trocou acusações com o irmão de Denise, que é policial e chegou a apontar uma arma em sua direção. Ao tentar intervir na confusão, Denise acabou sendo alvo das agressões físicas que culminaram nos golpes de faca. Após ferir a biomédica, a suspeita guardou a arma do crime dentro de um veículo e fugiu.

Denise foi socorrida e levada a um hospital da região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.