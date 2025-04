Niterói inicia campanha de vacinação contra Influenza na próxima quarta-feira

A Prefeitura de Niterói inicia na próxima quarta-feira (02) a Estratégia de Vacinação contra a Influenza. A imunização será destinada a grupos prioritários, e nesta primeira fase serão contemplados idosos com 60 anos ou mais, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) e gestantes. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é ampliar a vacinação para outros grupos prioritários assim que o município receba mais doses da vacina. A imunização será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h30, nas Policlínicas, Unidades Básicas e Módulos do Médico de Família.

A secretária municipal de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, reforça a importância da vacinação contra a gripe.

"É muito importante que o maior número de pessoas que fazem parte do público-alvo tome a vacina. A imunização evita complicações e reduz o número de internações", destaca a secretária.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade no caso de maiores de idade, e carteira de vacinação e CPF para menores.

A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave em doses anteriores. Não há restrição de intervalo de tempo para tomar a vacina contra a Influenza e qualquer outro imunizante do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo a vacina contra a Covid-19.

Sobre a doença – A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. É caracterizada pelo início abrupto dos sintomas, que incluem febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, além de tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana, sendo a febre um dos sintomas mais importantes.

O vírus Influenza é transmitido facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem três tipos de vírus Influenza: A, B e C. O Influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, sem impacto na saúde pública e sem relação com epidemias. Já os vírus Influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o Influenza A associado às grandes pandemias.

Público Alvo e documentos necessários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias): cartão de vacinação e CPF

Pessoas com 60 anos ou mais: carteira de identidade.

Gestantes só precisam declarar que estão grávidas.

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto

Unidade Básica de Saúde da Engenhoca - Rua Vereador José Vicente Sobrinho, nº 724 – Engenhoca

Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado - Rua Doutor Araújo Pimenta, s/nº – Ingá

Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara - Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara

Unidades do Programa Médico de Família

MMF Dr Abelardo Ramírez (Matapaca) - Rua Aurora Ribeiro, 05 - Maria Paula

MMF Dr Geraldo Chini (Sapê) - Rua E, S/N - Sapê

MMF Dr Wilson De Oliveira (Ititioca) - Rua Costa Monteiro, S/N - Ititioca

MMF João Sampaio (Maceió) - Rua José Bento Vieira Ferreira, S/N - Largo Da Batalha

MMF José Martí I (Grota I) - Rua Albino Pereira, 615 - Grota Do Surucucu - São Francisco

MMF Professor Dr Barros Terra (Badu) - Estrada Alcebíades Pinto, S/N - Badu

MMF José Martí II (Grota II) - Rua Ascedino Pereira, 335 - São Francisco

MMF Haidée Santamaría (Cantagalo) - Av. Nelson De Oliveira E Silva, 63 - Cantagalo

MMF Salvador Allende (Atalaia) - Rua Padre José Euger, S/N - Atalaia

MMF Willian Soller (Engenho Do Mato) - Av. Irene Lopes Sodré, S/N - Praça Do Engenho Do Mato

MMF Colônia - Praia De Itaipu, S/N - Itaipu - Colônia Dos Pescadores

MMF Com. Manuel Piñeiro Losada (Maravista) - Rua Astor De Costa Menezes, S/N - Maravista

MMF Dr Tobias Tostes Machado (Várzea Das Moças) - Estrada Velha De Maricá, S/N - Rio Do Ouro

MMF Ernesto Che Guevara I (Cafubá I) - Av. Dr. Raul De Oliveira Rodrigues, 03 - Piratininga

MMF Ernesto Che Guevara II (Cafubá II) - Rua Deputado José Luiz Erthal, Lt. 05 Qd. 69 - Cafubá

MMF Alberto Ricardo Hatin (Cafubá III) - Rua Manuel Pacheco De Caravalho, 107 - Piratininga

MMF Enoc Joaquim De Oliveira (Jacaré) - Estrada Frei Orlando, 169 - Jacaré/Piratininga

MMF Julio Dias Gonzales (Leopoldina) - Rua General Castrioto, 81 - Barreto

MMF Carlos Rafael Rodriguez (Marítimos) - Av. Machado, S/N - Barreto

MMF Jorge Luiz Camacho Rodrigues (Maruí) - Rua Maruí Grande, 15 - Barreto

Deputado José Sally (Baldeador) do MMF - Loteamento Bento Pestana, S/N - Baldeador

MMF Dr Cláudio Do Amaral (Coronel Leôncio) - Avenida Professor João Brasil, S/Nº - Engenhoca

MMF Tayssa Erminda Alves (Viçoso Jardim) - Estrada Viçoso Jardim, S/N - Viçoso Jardim

MMF Vilma Espin (Vila Ipiranga) - Rua Tenente Ozório, S/N - Fonseca

MMF Dr Antonio Peçanha (Teixeira De Freitas) - Rua Teixeira De Freitas, 380 - Fonseca

MMF Dr Aloísio Brasil (Caramujo) - Av. Pastor José Gomes De Souza, S/N - Caramujo

MMF José Suares Blanco (Jonathas Botelho) - Travessa Jonathas Botelho, 133 - Cubango

MMF Raul Carlos Pareto Jr (Bernardino) - Rua Sá Barreto, 107 - Fonseca

MMF Dr Ruy Carlos Decnop Célia Sánchez (Ilha Da Conceição) - R. Jornalista Sardo Filho, 196 - Ilha Da Conceição

MMF Maria Tereza Barbosa Rangek "Vó Tereza" (Ponta Da Areia) - Praça Doutor Vitorino, S/N - Ponta Da Areia

MMF Italo Gomes (Morro Da Boa Vista) - Rua Indígena, 200 - São Lourenço

MMF Professora Dra. Satiê Mizubut (Holofote) - Travessa Arthur Martins, Nº. 034, Bairro Santana

MMF Carlos Juan Finlay (Vital Brazil) - Rua Antônio Baptista, 8 - Vital Brazil

MMF Camilo Cienfuegos (Viradouro) - Rua Mário Viana, 790 - Santa Rosa

MMF José Antonio Echeverria Bianchi (Souza Soares) - Rua Lions Clube, 37 - Santa Rosa

MMF Calixto García (Preventório II) - Avenida Quintino Bocaiúva, S/N - Charitas

MMF Mário Munhoz Monroe (Jurujuba) - Av. Carlos Ermelindo Marins, S/N – Jurujuba

MMF Dr João Vasconcellos (Martins Torres) - Rua Dr Martins Torres, 281 - Santa Rosa

MMF Frank Pais Garcia (Cavalão) - Alameda Paris, S/N - São Francisco

MMF Dr Omar Marinho Vieira (Alarico) - Estrada Alarico De Souza, S/N - Santa Rosa

MMF Jesus Montañez (Palácio) - Rua 11 De Agosto, 4 - Ingá