Após saída de Mano Menezes, Fluminense busca novo técnico até jogo contra o Bragantino

No último domingo (30), o Fluminense iniciou a busca por um novo treinador após a demissão de Mano Menezes. O processo está sob comando do presidente Mário Bittencourt e do diretor de futebol Paulo Angioni.

Marcão, treinador interino, comandará o time na estreia da Sul-Americana, na terça-feira (01/04), contra o Once Caldas. A ideia da diretoria é ter um novo comandante para o jogo contra o Bragantino, ou no máximo, até a segunda rodada da competição continental, contra o San José.

A ideia principal da diretoria tricolor é buscar um técnico com perfil conciliador após as turbulências geradas no vestiário durante a passagem de Mano Menezes. O treinador teve problemas com Marcelo, que deixou o clube, com Felipe Melo e um bate-boca com Thiago Silva em sua última partida como técnico do Fluminense.

Leia também:

▶ Homem é baleado após reclamar de barulho excessivo por crianças em condomínio no Mutuá

▶ Seis homens são presos em operação policial em Armação dos Búzios

O novo treinador também terá que indicar um novo preparador físico. Marcos Seixas, que era membro fixo da comissão técnica do clube, saiu no começo do ano para ir ao México, e Flávio de Oliveira, que foi contratado para o lugar, deixou o clube junto com Mano Menezes.

O novo técnico terá duas semanas sem praticamente sair do Rio de Janeiro para tentar implantar uma ideia de jogo no time. Quando voltar de Manizales, onde enfrentará o Once Caldas, no dia 2 de abril, o clube terá uma sequência de cinco jogos, sendo que quatro serão no Rio de Janeiro e um em São Paulo, contra o Corinthians, um deslocamento curto.