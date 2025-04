Após reclamar de barulho, homem recebe tiros como 'punição' em São Gonçalo

Delegacia do Mutuá investiga o caso - Foto: Divulgação

Delegacia do Mutuá investiga o caso - Foto: Divulgação

Os policiais da 72ªDP (Mutuá) abriram investigações para tentar localizar os autores de um atentado contra um morador de São Gonçalo, na madrugada do último domingo (30). Segundo as informações iniciais, o crime teria sido motivado por uma reclamação da vítima sobre o barulho de crianças no condomínio onde mora, na Avenida Paula Lemos.

De acordo com informações chegadas à polícia, após a queixa, cinco homens foram até o apartamento da vítima, bateram na porta e o arrastaram para fora. Ele foi agredido e, em seguida, baleado na mão e na cabeça.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Segundo a polícia, as investigações estão em andamento para identificar a autoria dos disparos.