Taís Araújo treina em praia do Rio antes de estrear em "Vale Tudo"

A atriz Taís Araújo, de 46 anos, aproveitou a manhã ensolarada deste sábado (29) para se dedicar à atividade física. Prestes a estrear na novela "Vale Tudo", o novo drama das 21h da TV Globo, a artista foi vista usando chapéu e biquíni enquanto fazia agachamentos na companhia de amigos em uma praia da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ela compartilhou um momento do treino no Instagram Stories, descrevendo-o como "Eu e meu bonde". Após o exercício, Taís decidiu se refrescar com um mergulho no mar.

Na nova versão de "Vale Tudo", Taís assume o papel da protagonista Raquel, interpretada por Regina Duarte na produção original de 1988. O lançamento da novela está marcado para a próxima segunda-feira (31).

