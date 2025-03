Receita Federal apreende cerca de R$ 100 mil em ecstasy em transportadora

Agentes da Receita Federal apreenderam uma encomenda que continha ecstasy em uma transportadora em Olaria, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (28). De acordo com informações da autarquia, a embalagem armazenava aproximadamente mil comprimidos da droga, que teriam como destino o Rio Grande do Sul.

Os entorpecentes apreendidos, avaliados em R$ 100 mil, foram entregues à Polícia Civil para investigar os responsáveis pelos delitos, que poderão ser condenados de 5 a 15 anos de reclusão.

As ações de apreensão de entorpecentes são consequência da análise de risco e da fiscalização, além da inspeção feita pela equipe de cães de faro.