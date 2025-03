Motoclube Insanos realiza ação solidária em São Gonçalo para ajudar menino com doença rara

Uma ação social realizada pelo motoclube Insanos nesta semana levou fraldas, cestas básicas e centenas de outros donativos para um gonçalense de apenas 1 ano que enfrenta uma condição de pele rara. O pequeno Théo Souza, que mora no Laranjal, em São Gonçalo, enfrenta uma epidermólise bolhosa, quadro genético sem cura que provoca ferimentos pelo corpo. Vivendo com a mãe solo e a avó, o pequeno precisa de cuidados especiais e a família tem contado com o apoio de ações sociais e rifas

A doença provoca uma alteração nas proteínas da pele, o que a torna bem mais frágil do que o comum. Por conta disso, qualquer mínimo atrito causa bolhas e ferimentos pelo corpo do portador.

“É uma doença que faz a pele dele ser tão frágil quanto a asa de uma borboleta. Se tocar errado, se encostar errado ou se segurar errado, cria uma bolha na pele ou até nem faz a bolha; a pele já arrasta para o lado e vira uma lesão. Existem 32 subtipos. A [epidermólise] do Théo é do tipo distrófica recessiva, que é muito grave”, conta Miryan Souza, de 16 anos.

Mãe solo na adolescência, ela se desdobra com a ajuda da família para tentar cuidar do pequeno. O desafio, no entanto, aumenta com o diagnóstico. Além da atenção constante ao longo de todo dia que o bebê precisa, os recursos para cuidados básicos que ele precisa são muito mais caros do que o comum para crianças dessa idade.

Motociclistas do Insanos entregaram fraldas, leite e itens de cuidados a Théo, de 1 ano, em ação social | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

“Esse tipo de ação, como a que o motoclube fez, ajuda muito, porque não temos como manter. Já é tudo muito caro para criar qualquer criança; é tudo muito caro para criar o Théo. Ele tem três diagnósticos: a epidermólise bolhosa, doença de crohn - que provoca uma falta de controle no corpo dele durante uns segundos - e refluxo, que ele tem desde que nasceu. Tudo o que ele põe na boca, ele joga para fora. Então, ele precisa usar um tipo de leite muito caro”, destaca a mãe.

A história do pequeno cativou os motociclistas do Insanos, motoclube focado na promoção de ações sociais. No último domingo (23), dezenas de membros do clube foram até a casa da família para levar dezenas de donativos, incluindo fraldas, latas de leite Aptamil RR, cestas básicas e material para curativos e higiene.

“O que move o nosso clube são as ações sociais. Nosso clube tem mais de 17 mil membros, estamos em 70 países e, em todos os lugares do mundo, a gente trabalha com esse foco nesse tipo de ação. Como São Gonçalo é uma área muito necessitada, a gente percebe ainda mais a importância de fazer essas ações com ajudas básicas”, conta Flávio Martins, o “Marujo”, integrante da divisão São Gonçalo.

Participaram da ação os Insanos da regional Leste Fluminense, da regional Niterói , e das divisões São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito, Itaipuaçu, Cachoeira de Macacu e Manilha, além da motociclistas do motoclube Lokas. No site do motoclube, (www.insanosmc.com.br), há mais detalhes sobre as ações organizadas pelo grupo.

Interessados em ajudar nos cuidados ao Théo podem ajudar com doações, através do pix 21 969825005 (Ivana Souza, avó de Théo) ou da rifa online organizada pela família (https://rifa-73864.web.app/home?id=i6GfYuHqEhqlnZaOgSC4&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaY0cA4KQR8KAXxuiY1MHNUYWCh7Fmyb4jiBkZzkYNH0jJehELMZnExhMVA_aem_iXbrQVApsLnrSVIvf-yVVg)