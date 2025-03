MMSG celebra 36 anos com festa e ações de repúdio aos feminicídios

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) celebrou seus 36 anos, de lutas e conquistas, em um evento comemorativo, que lotou o Teatro Municipal George Savalla Gomes (SG), na noite de quinta-feira (27/03). Apesar do clima de festa e homenagens, a solenidade foi marcada por ações de repúdio e apelos às implementações de políticas públicas para estancar o aumento dos feminicídios no Brasil, onde uma mulher é assassinada a cada 6 horas, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mediado pela gestora e coordenadora do MMSG, Marisa Chaves, o evento reuniu autoridades políticas, artistas e representantes da rede de proteção dos direitos das mulheres em diferentes esferas de poder e áreas de atuações. A solenidade marcou o lançamento do Projeto Rearticulando Rede Mulher (iniciativa do MMSG voltada ao fortalecimento da rede de enfrentamento às violências de gênero) e à disseminação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.

Além de mostrar dados sobre a violência contra as mulheres, resgatar a história do MMSG e homenagear seus principais personagens, o evento contou com apresentações musicais do Coral Oficina, de violinistas da Orquestra Sinfônica Metropolitana e da cantora gonçalense Nilze Benedicto. Também foram realizadas uma performance teatral, sob a direção de Aureo Muller e Julia Fernandes (UFRJ) e projeção de vídeos e minidocumentários sobre vítimas de tentativas de feminicídios com a produção de Felipe Gaspary.

Homenagem às sobreviventes de feminicídios

Durante o evento, foram homenageadas três mulheres sobreviventes de casos de violência em São Gonçalo: Graciele dos Santos e Rosangela Sá, vítimas de tentativas de feminicídios; e Silvia Soares, mãe da jovem trans Amanda Souza, vítima de transfeminicídio.

“Elas estão aqui não porque foram vítimas, mas porque representam a resistência e resiliência das mulheres contra a violência. São verdadeiras heroínas, pois sobreviveram milagrosamente. Elas estão presentes para testemunhar e dizer que a nossa luta não é vão”, ressaltou Marisa Chaves.

Mesa de debate e o tradicional ‘parabéns’

Ao final da cerimônia foi organizada uma roda de debates com a participação de mulheres de diferentes representações sociais, que responderam perguntas feitas pelo público. O evento foi encerrado com uma homenagem às associadas do MMSG e duas apresentações da cantora Nilze Benedicto, que fechou a festa entoando o tradicional ‘Parabéns’. O público também foi presenteado com lembranças, bolos e salgadinhos distribuídos na saída do espaço teatral.

Autoridades e representantes da rede de apoio às mulheres

Marcaram presença no evento: a deputada federal Talíria Petrone; o deputado estadual Carlos Minc; a delegada Ana Carla Nepomucemo (DEAM/SG); a vereadora (SG) Aline Cici Maldonado; a presidente da OAB/SG Andrea Pereira; a secretária municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo Júlia Sobreira; a subsecretária Municipal de Políticas para Mulheres Ana Crisitina da Silva; a representante do Levante Feminista Estadual Fabiana dos Santos; a assistente social do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de SG Simone Cosendey (representando à juíza Denise Apolinário); a superintendente da Subsecretaria de Política Inclusiva da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Viviane Carvalho; entre outros.

Parcerias de sucesso e novos projetos

Durante as apresentações, Marisa Chaves agradeceu a todos os parceiros, entre entidades públicas e privadas, além de ajuda internacional como a ‘Brazil Foundation’ e Fundação Rare Beauty, que apoiam o MMSG em seus projetos. No Brasil, o MMSG recebe apoio das Prefeituras de São Gonçalo e Niterói, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), do Ministérios da Saúde e das Mulheres, CEDIM-RJ, Instituto Profarma e da Petrobras, que já financiou 5 projetos, desde 2006, e atualmente, apoia o Projeto NEACA Tecendo Redes, com núcleos de atendimentos em São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias.

Desde 1989, em defesa dos Direitos Humanos

O MMSG é entidade da sociedade civil, que atua sem fins lucrativos, fundada há 36 anos (1989), cuja missão é enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, credo, classe social e aspectos geracionais. A instituição trabalha em defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial, àquelas que são vítimas de diversas formas de violências, seja no âmbito doméstico ou extrafamiliar, ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.

Não se cale. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Ligue 180 e denuncie!

Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, no endereço abaixo:

MMSG (SG) - Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)