Polícia Civil realiza ação em ferro-velho clandestino e prende o responsável em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam um homem, nesta sexta-feira (28/03), por receptação qualificada, crime ambiental e furto de energia elétrica. Ele era o responsável por um ferro-velho clandestino, no bairro Largo do Barradas, em Niterói, Região Metropolitana do estado.

O local funcionava sem qualquer autorização legal e foi denunciado por moradores da região. De acordo com a investigação, o ferro-velho operava em condições insalubres, com queima irregular de lixo e fios a céu aberto, provocando intensa fumaça tóxica que invadia casas vizinhas.

Leia também:

Aneel mantém bandeira tarifária verde de energia para abril

Maricá anuncia compra de 10 projetos de Oscar Niemeyer e será a cidade com mais obras do arquiteto, depois da capital, Brasília



No interior do terreno, os agentes encontraram grande quantidade de fios de cobre queimados, com características compatíveis com cabos de concessionárias de serviço público. A empresa de energia responsável pelo fornecimento à cidade foi acionada e confirmou furto de energia elétrica, constatando ligação clandestina no imóvel.

A ação contou com apoio da Secretaria do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e da Secretaria de Ordem Pública de Niterói. O espaço foi interditado pelas autoridades municipais, e os materiais apreendidos passarão por perícia técnica.

O responsável pelo espaço e os funcionários foram conduzidos à sede da DRF, onde prestaram esclarecimentos. As investigações seguem para identificar outros envolvidos na atividade ilegal.