26 pássaros são resgatados de cativeiro em Niterói

Vinte e seis pássaros silvestres de diferentes espécies foram resgatados pela Polícia Ambiental em um imóvel no bairro Maceió, em Niterói, nesta sexta-feira (28). Segundo a Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, os proprietários não tinham as licenças necessárias para a criação das espécies.

O caso foi descoberto pelos agentes através de uma denúncia anônima. As acusações indicam que, além da guarda, os proprietários das aves também realizavam comércio de pássaros silvestres na região. Eles foram levados para a 79ª DP (Jurujuba) para prestar depoimento.

Ao todo, foram recolhidos doze pixoxós, cinco coleiros, duas cigarras, um tizil, um papagaio, uma maritaca, um canário da terra, uma cambaxirra, um biquinho de lacre e um galinho da serra. Todos estavam sem anilhas. As aves foram encaminhadas para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Saquarema.