Dia de Conscientização sobre o Autismo: Maracanã terá abraço coletivo na próxima quarta-feira

Abraço coletivo com pessoas autistas no Maracanã - Foto: Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) vai promover um abraço coletivo com 30 autistas no Maracanã, na próxima quarta-feira (2).

A iniciativa tem o apoio da Subsecretaria de Políticas Inclusivas e da Comissão PCD da Alerj. “Quero transformar a Suderj em referência de inclusão no estado”, diz Marcos Santos, o Marcão, que completou um ano na presidência da superintendência: "Estamos lutando para tornar o Maracanã cada vez mais inclusivo. Esse abraço reforça nosso compromisso com esse público”, finalizou Marcão.

Ao todo, a ação vai atender 90 autistas com acompanhantes, totalizando 180 pessoas.