Idosa internada em hospital de Itaboraí precisa de doação de sangue com urgência

Os familiares da idosa Maria Lúcia Apolinário, de 82, fazem uma corrente de solidariedade para ajudá-la a superar um grave problema de saúde. A idosa sofre de anemia aguda, está internada no Hospital Desembargador Leal Júnior, no bairro de Nancilândia, em Itaboraí, e precisa urgente de doações de sangue exclusivamente do tipo O negativo.

Qualquer pessoa que tiver esse tipo sanguíneo, entrar em contato com neta da paciente, Karla Apolinário, no telefone (21) 9 8102-1728 , ou com a mãe dela, Luciana Soares Appolinário, no telefone (21) 9 9786-3056.

