Secretaria de Obras do estado instala reservatórios de água no Hospital Oncológico de Friburgo

As obras do Hospital de Oncologia, em Nova Friburgo, realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), seguem avançando, com a instalação, esta semana, de três reservatórios de água, com capacidade de 100 mil litros cada uma, para garantir o abastecimento eficiente da unidade especializada. Os castelos d'água - cada unidade pesa 5 toneladas - , foram transportados por carretas e içadas numa operação que contou com apoio de caminhões-guindaste. As obras têm previsão de conclusão para abril, quando o hospital será entregue para a Secretaria de Estado de Saúde (SES) equipar e colocar a unidade em funcionamento.

"Esse hospital já é uma realidade. Uma unidade que salvará muitas vidas, não apenas na Região Serrana, mas em todo o Estado do Rio de Janeiro, oferecendo atendimento especializado em um ambiente humanizado", reforçou o governador Cláudio Castro.

Primeira unidade especializada no diagnóstico e tratamento de câncer na Região Serrana, o hospital recebeu investimento de R$65,3 milhões. O bloco A já está com a estrutura pronta, restando apenas a finalização da instalação dos elevadores e ar-condicionado. Com mais de 9 mil metros quadrados de área construída, a unidade terá quatro blocos, sendo dois de atendimento médico.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destacou que a nova unidade será um marco para a Região Serrana, impactando diretamente na vida dos pacientes e familiares.

"O Hospital Oncológico será fundamental para diminuir o sofrimento das pessoas que precisam de tratamento especializado. Ampliar e facilitar o acesso ao tratamento de câncer é uma das prioridades do governador Cláudio Castro. Com o funcionamento do hospital, pacientes e familiares da região e de municípios vizinhos não vão precisar mais percorrer longas distâncias para ter atendimento adequado", disse Uruan.

A estrutura contará com 48 leitos de enfermaria, 10 de CTI, centro cirúrgico com 5 salas, um centro de imagem - com ressonância magnética, tomógrafo, mamógrafo, aparelhos de raio-X e de ultrassonografia -, exames laboratoriais, quimioterapia e consultórios.

A unidade contará também com acessibilidade em toda a sua extensão, com rampas em todos os pavimentos, quatro elevadores internos e um externo, ligando o estacionamento ao hospital. Além disso, a unidade dispõe de um quadro elétrico independente para as salas do complexo cirúrgico, evitando que em caso de queda de energia elétrica o procedimento seja afetado.