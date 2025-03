Nova edição do Oportunidades encaminha gonçalenses para emprego

A sexta edição do ano do Programa Oportunidades reuniu dezenas de pessoas, nesta sexta-feira (28), no Sine do Partage Shopping. O programa é uma oportunidade para os gonçalenses conseguirem encaminhamento para vagas de emprego. Nesta edição, mais de 110 vagas foram ofertadas.

O programa é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, destacou a importância do Oportunidades.

“Temos realizado duas edições por mês, desde janeiro deste ano, ou seja, esta é a 6ª edição do programa em 2025. Já encaminhamos mais de 300 pessoas para vagas de emprego e oferecemos centenas de vagas. Esse tipo de ação é muito importante para o município porque demonstramos que São Gonçalo tem mão de obra qualificada, como determina o nosso prefeito Capitão Nelson. Estamos dando oportunidades de emprego para os mais diversos perfis de gonçalenses, pessoas com ou sem experiência, muitas ainda como o primeiro emprego e é gratificante poder ajudar as pessoas a seguirem seu caminho no mercado de trabalho dentro do próprio município”, disse.

O Oportunidades facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa, são feitos encaminhamentos para vagas de emprego e as pessoas conseguem atendimento para serviços relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

No Oportunidades, os gonçalenses realizam seu cadastro. Caso tenha alguma vaga que se enquadre no perfil deles, eles recebem cartas de encaminhamento. Uma das pessoas beneficiadas foi Ozeias Marques Rodrigues, de 32 anos. Morador do bairro Apolo, ele conseguiu encaminhamento para uma vaga de manobrista. “Eu tirei carteira na categoria D recentemente com o objetivo de atuar na área, ainda não tenho experiência, mas quero começar como manobrista e posso virar motorista. Eu soube dessa ação aqui pela internet e resolvi vir logo. É legal, porque consegui a entrevista na área que eu quero. É um novo momento, um novo horizonte para mim”, afirmou.