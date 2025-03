Ex-deputado federal Lourival Gomes capota carro em Saquarema

O ex-deputado federal e empresário Lourival Gomes, sofreu um acidente na RJ-106, em Saquarema, na manhã desta sexta-feira (28). O carro de Lourival capotou e o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência.

O acidente aconteceu em uma rodovia que liga vários trechos da cidade. As circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Lourival depois do acidente. O ex-deputado estava consciente, conversando e com um sangramento no braço direito. Ele caminhou normalmente, sendo ajudado por PMs, até um carro, para seguir para o hospital.

Não foram divulgadas mais informações sobre seu estado de saúde.