Após pausa na carreira para cuidar da saúde mental, cantor Lucas Lucco retorna aos palcos

O cantor Lucas Lucco está de volta aos palcos! Ele havia dado uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, no final de 2023. Lucas celebrou sua volta e também o lançamento do audiovisual "Lembra que aqui não tem nada", disponível nas plataformas digitais. A volta aos palcos aconteceu com um show no Villa Country, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (27).

"Eu estou bem feliz com tudo isso ter dado certo. Porque afinal, são momentos muito marcantes [de] quando a gente decidiu fazer esse retorno aos palcos e o lançamento de um projeto audiovisual novo, com músicas novas", iniciou o artista, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na sequência, ele comentou que a nova canção define sua fase atual da carreira: "É uma música que representa muito bem esse disco e esse trabalho. Eu quero me concentrar em fazer esse tipo de música, sabe? Música que atravessa gerações, que tem um propósito e útil na vida das pessoas. Porque se conselho fosse som... é um conselho para todo mundo que está pensando se começa a amar ou não. Se dá uma chance para o amor ou não, sabe?"

O cantor também destacou a gratidão que sente por seus fãs: "E eu só tenho a agradecer todo mundo que esperou por esse momento. Que torceu por mim, pela minha volta breve aos palcos. Eu não tenho nem como agradecer, sabe? Não tenho como agradecer e retribuir as mensagens de carinho, de apoio que eu recebi e recebo o tempo todo. Isso me deixa feliz de verdade. Me faz perceber que eu estou no caminho certo. Que eu estou cumprindo o meu propósito".

Durante o show, Lucas animou a galera com a nova música e claro, com os hits já consolidados da carreira, como "Vai Vendo", "Princesinha" e "Mozão". O evento teve a participação especial do cantor Nilson Neto.

Lucas Lucco anunciou através das redes sociais, no dia 7 de dezembro de 2023, que faria uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental. Ele foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar (TAB). Ele desabafou sobre os problemas que enfrentados ao longo do último mês e explicou sobre o tratamento que tem feito para equilibrar compromissos profissionais.

Em janeiro de 2025, Lucas disse que retornaria aos palcos durante uma participação no show de estreia da turnê "O Embaixador Classic", liderada pelo sertanejo Gusttavo Lima, que aconteceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina.