Biblioteca em Niterói promove dia cultural com atividades gratuitas

Neste sábado (29 de março), a Biblioteca Parque de Niterói, no Centro da cidade, abre suas portas para uma programação especial e gratuita, repleta de atividades culturais, oficinas criativas e apresentações para todos os públicos. A ação celebra os 90 anos da Biblioteca e reforça seu papel como espaço de acesso à cultura e ao conhecimento.

A partir das 10h, a diversão começa com o grupo de teatro musical infantil Lekolé, na Praça da República, levando arte e interatividade às crianças. Logo depois, às 11h, Guga Gallo e Luciana Almeida encantam o público com a contação 'Encantos do Folclore Brasileiro', resgatando lendas e personagens da cultura popular.

Na Sala Infantil, às 10h15, o projeto 'Cada Cientista, Uma História' será apresentado pela companhia Ciência Encenada, destacando a trajetória da física Sônia Guimarães, primeira mulher negra doutora em Física no Brasil. Já no jardim da biblioteca, às 10h30, a artista Desiree Brito conduz a oficina de estampa com Adinkras, símbolos africanos que representam valores e sabedoria ancestral.

À mesma hora, o projeto 90 Anos de Histórias da Biblioteca homenageia o passado da instituição, relembrando o marcante lançamento do livro de Beatriz Chacon, que reuniu centenas de leitores nas escadarias da biblioteca.

A programação literária segue com o debate Carolina(s): Um Mundo de Papéis, às 10h, reunindo Ionara Oliveira e Elbert Agostinho em um bate-papo sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. Às 11h, Angela Moreira conduz a emocionante contação de histórias para adultos com trechos da obra “Mulheres Que Correm com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés.

Também às 11h, os professores Marcio Origamus e Emilson Nunes ensinam a arte do origami, incentivando a criatividade por meio da dobradura de papel. Para encerrar o dia com boa música, o cantor e produtor cultural Henrique Vianna sobe ao palco às 13h30, apresentando um show intimista de voz e violão com clássicos da MPB.

Além das atrações culturais, o público pode aproveitar os serviços permanentes da biblioteca, como empréstimo de livros, salas de estudo, acesso a computadores e wi-fi gratuito. Para utilizar esses serviços, é necessário se cadastrar com um documento com foto e comprovante de residência.