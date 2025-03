Apostadores se preparam para o sorteio milionário da Mega-Sena

Para os apostadores de plantão, essa é a hora de tentar ganhar 40 milhões acumulados no sorteio da Mega-Sena, que acontecerá amanhã (29), com os jogos podendo ser feitos até as 19h, por meio de casas lotéricas ou pela internet.

Com o alto valor, os jogadores fiéis correm para as casas lotéricas para tentar a sorte, como o aposentado José Carlos Santos, de 63 anos, que já fez a sua 'fezinha' e conta a estratégia que usa na hora de escolher os números da aposta.

“Sempre aposto os mesmos números, porque você ficar mudando não adianta, a sorte, quando tem que bater na sua casa, ela vai bater só uma vez. Não adianta você mudar, que isso não vai resolver nada. Eu já cheguei perto de ganhar, mas bati na trave, senti uma dor no coração. A emoção foi tão grande que pensei ter ganho, mas na realidade não tinha”, disse o aposentado.

O aposentado José Carlos Santos continua apostando na Mega-Sena | Foto: Layla Mussi

Apesar de ter chegado perto do grande prêmio, José Carlos não desiste de conquistar seus milhões e já planeja realizar muitos sonhos com os 40 milhões acumulados da Mega-Sena.

“Primeiro lugar, ajudar a minha família e comprar algumas coisas para mim, uma casa, e investir o dinheiro”, disse.

O sorteio será realizado no próximo sábado (29) | Foto: Layla Mussi

Outra forma de apostar é escolher números sorteados, sem apresentar uma lógica definida.

“Não repito os mesmos números, não tenho motivos específicos, é o que vem na mente, podem ser combinações já prontas ou aparecer na hora, sem combinação”, contou a pedagoga Luciana Martins, de 43 anos, que revelou que, se ganhar, irá investir.

Luciana Martins acredita na sorte para escolher seus números | Foto: Layla Mussi

Independente da estratégia adotada, as casas lotéricas estão lotadas e as filas se estendem pelas ruas, com apostadores ansiosos para tentar a sorte e embolsar os impressionantes R$ 40 milhões acumulados na Mega-Sena. O sonho de ganhar o grande prêmio une pessoas de diferentes perfis, que, mesmo com suas táticas distintas, compartilham a esperança de transformar suas vidas com a sorte do sorteio.

