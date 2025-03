Torcida do Vasco esgota todos os ingressos para estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Santos

Ingressos esgotados para a estreia do Vasco no Brasileirão, domingo (30), em São Januário - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

A torcida do Vasco esgotou os ingressos disponíveis para o duelo contra o Santos, no próximo domingo (30), em São Januário, às 18h30, que marca a estreia do clube no Campeonato Brasileiro de 2025.

Na manhã desta sexta-feira (28), o clube anunciou o esgotamento dos ingressos. Como normalmente acontece em jogos na Colina, todas as entradas foram comercializadas primeiramente para os sócios do clube antes do início das vendas para o público geral.

O Vasco realiza mais uma atividade antes do duelo, no sábado (29), após realizar outra na manhã desta sexta (28). A expectativa é que o técnico Fábio Carille tenha todos os jogadores disponíveis para montar o time, incluindo Philippe Coutinho e Adson, que recentemente estavam no departamento médico.

A última partida oficial do cruzmaltino na temporada foi no dia 8 de março, quando foi derrotado pelo Flamengo no segundo jogo da semifinal do Carioca e deixou a competição.

Carille e comissão técnica tiveram aproximadamente três semanas de preparação focando somente na disputa do Brasileirão.