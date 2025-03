Botafogo efetua pagamento de dívida e é retirado do transfer ban da FIFA

Um dia depois da divulgação de que estava na lista do Transfer Ban da Fifa, quando o clube fica impedido que registrar novos jogadores, o Botafogo provou que quitou a dívida que tinha com um clube do Paraguai e foi liberado pela entidade máxima do futebol.

De acordo com informações de O Globo, o Botafogo quitou a dívida de 452 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões) com o Guaraní na última quarta-feira.

O clube carioca segue precisando realizar repasses ao clube paraguaio, mas esses valores ainda estão por vencer.

Segovinha chegou ao Botafogo em 2023 e virou a sensação do clube, muito mais pela festa da torcida do que pelo futebol apresentado. No Alvinegro, ele realizou 29 partidas, dando três assistências.

Após passagem apagada, ele foi emprestado ao Molenbeek-BEL, time que pertence a Eagle, de John Textor, e depois ao Al Ain, onde joga atualmente.