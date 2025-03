Operação para retirada de barricadas termina com prisão de foragido e apreensão de duas pistolas em Niterói

Durante operação para retirada de barricadas, equipes do 12ºBPM de Niterói, sob o comando do Oficial de Operações, enfrentaram resistência por parte de traficantes, que atacaram os policiais com disparos de arma de fogo na comunidade do Juca Branco, no Fonseca, e, em seguida, fugiram para a Comunidade do Boa Vista, em São Lourenço.

Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram capturar três suspeitos em posse de grande quantidade de material entorpecente, duas pistolas, 24 munições, radiotransmissores e celulares.

Os acusados foram conduzidos à 76ª DP (Centro) para autuação em flagrante delito.

Na delegacia, a equipe policial soube que um dos criminosos possuía um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por ter fugido da prisão em que se encontrava recolhido. O acusado responde a um processo pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e homicídio tentado.