Ganso se aproxima da volta e será reintegrado ao elenco na próxima semana

O meia Paulo Henrique Ganso se aproxima de voltar aos gramados pelo Fluminense. O camisa 10 está em fase de transição, treinando no gramado e em breve deve ser liberado para os treinamentos com o restante do elenco.

No último sábado (22), o meia voltou aos treinos fazendo apenas trabalhos físicos. Na quarta (26), ainda fazendo trabalhos separados, ele entrou no campo com carga dosada para o processo de recondicionamento e na companhia de cardiologistas.

O jogador relatou, para pessoas próximas, que está se sentimento bem após o procedimento que fez no coração. A previsão inicial do Tricolor era que o jogador estivesse pronto para atuar a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão de relacionar Ganso para a partida contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, será da comissão técnica do Fluminense. A condição física do atleta será avaliada para decidir sua participação no jogo.

Depois de cinco semanas sem atividades, Ganso voltou a treinar sob observação da equipe médica. As avaliações atestaram a necessidade de realizar uma ablação, um procedimento médico que consiste na remoção ou destruição de tecido anormal e é usado frequentemente para tratar arritmias.