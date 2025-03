Novo hospital municipal de São Gonçalo será entregue até o final do ano

As obras do novo hospital municipal de São Gonçalo seguem avançando. A estrutura metálica está 80% concluída e a fundação do prédio principal, 90%. O fechamento das estruturas metálicas está em andamento, enquanto a montagem da pré-laje segue em ritmo acelerado. Nos próximos meses, a nova estrutura será integrada ao Hospital de Retaguarda Gonçalense, antiga Casa de Saúde Menino Deus, no Centro.

O crescimento da nova unidade é visível. O fechamento lateral de alvenaria já está em andamento nos cinco andares e quatro pavimentos receberam a concretagem da laje. Além disso, o reservatório de água de 71 mil litros está sendo construído em duas etapas, com a primeira já concretada.

“A previsão de conclusão deste prédio novo é até o fim deste ano. Com a entrega, iniciaremos as obras no Retaguarda, que será todo reformado. A modernização vai obedecer às normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade”, explicou a engenheira civil e fiscal de obras da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsadc), Jéssica Costa.

A construção do novo hospital é realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Governo do Estado do Rio. O projeto contempla um total de cinco pavimentos e uma cobertura: cinco andares dedicados às operações hospitalares e um andar técnico adicional destinado aos equipamentos essenciais para o funcionamento do hospital.

A nova unidade terá dois centros cirúrgicos para operações de baixa e média complexidades. A mudança também trará novos leitos, que passarão dos atuais 56 para 155 leitos, entre enfermaria e Centro de Tratamento Intensivo (CTI), um aumento de mais de 200%.