Flamengo e Gerson se acertam e renovação fica próxima

Na quarta-feira (26), o Flamengo se reuniu com o meia Gerson e seu staff. As partes ficaram perto de um acordo para selar a renovação do camisa 8 com o Rubro-Negro. O capitão receberá uma valorização salarial.

A diretoria do Fla havia feito duas propostas. A primeira foi recusada pelo jogador. Os termos da segunda foram ajustados após uma reunião entre José Boto e os dois agentes de Gerson, Marcão, pai do atleta e Carlos Leite.

Flamengo e Gerson cederam para que o acordo fosse finalizado. O clube reajustou os valores, mesmo não tendo chegado ao pedido do jogador, e também o pagamento das luvas com prazo de quitação mais breve.

O acordo fará o meia ser o jogador com o contrato mais longo no clube, até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas vai receber um aumento satisfatório. A valorização de Gerson teve o aval do técnico Filipe Luís.

Aos 27 anos, Gerson tem sido um dos destaques do Flamengo e recentemente esteve na mira do Zenit, da Rússia. O capitão rubro-negro ainda tem mais dois anos e nove meses de contrato, até o fim de 2027, e possui o mesmo salário de quando voltou ao clube no início de 2023, que é um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco.