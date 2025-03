Parceria vai recolher lixo flutuante da Baía de Guanabara

Niterói deu um passo importante para a preservação ambiental com o lançamento dos projetos Águas Limpas e Cavalos da Enseada, nesta quinta-feira (27). A iniciativa é fruto de parceria entre Prefeitura de Niterói, Águas de Niterói, Ministério Público e Projeto Grael e tem como objetivos a retirada de resíduos da Baía de Guanabara e a proteção da colônia de cavalos-marinhos recém-descoberta na Enseada de Jurujuba. Os projetos buscam unir esforços para garantir um ecossistema mais equilibrado e sustentável na região.

A parceria foi firmada na sede do Projeto Grael e contou com a presença da prefeita em exercício de Niterói, Isabel Swan; do diretor-executivo da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves; da promotora do Ministério Público Jacqueline El-Jaick Rapozo; do presidente do Projeto Grael, Carlos Eduardo Coelho; da gerente-executiva do Projeto Grael, Joanna Dutra; e da ex-primeira-dama de Niterói, Christa Grael.

Leia também:

Niterói tem a primeira prefeita em exercício de sua história

Flamengo e Gerson se acertam e renovação fica próxima



"A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) será responsável pelo recolhimento do lixo na areia depois que os resíduos flutuantes forem recolhidos pela embarcação de acordo com a sazonalidade como maré e a quantidade de lixo gerada. Neste primeiro mês, faremos testes para ver como funcionará na prática. É um projeto que já está em andamento e faz parte de uma série de ações conjuntas que o município faz para manter nossas águas limpas”, destacou Isabel Swan.

O Projeto Águas Limpas utiliza uma embarcação especialmente projetada para recolher lixo flutuante da Baía de Guanabara e realizar estudo e monitoramento de resíduos sólidos. A limpeza é realizada por um barco adquirido por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público (MPRJ) e a concessionária Águas de Niterói, firmado em 2009. A embarcação ficou conhecida como “ecobarco”.

"O barco foi o primeiro a ser comprado há 15 anos para recolher lixo da Baía de Guanabara. Após um período de 5 anos parado devido à pandemia, foi reformado e relançado agora com a parceria. O barco será operado por ex-alunos capacitados como Marinheiros Auxiliares de Convés (MAC). Serão feitos testes de operação e projetos para monitoramento dos cavalos-marinhos”, afirmou a gerente-executiva do Projeto Grael, Joanna Dutra.

O Projeto Cavalos da Enseada foi elaborado em 2025, após a descoberta de uma colônia de cavalos-marinhos no bairro pesqueiro de Niterói. O cavalo-marinho é um bioindicador que costuma habitar águas limpas, o que reforça os investimentos em saneamento básico e a preservação dos recursos hídricos em Niterói.

“Incrementando o nosso portfólio de projetos ambientais, como o de coleta de lixo flutuante, estamos inaugurando o monitoramento e preservação da colônia de cavalos-marinhos. É importante destacar que a descoberta desses animais é um grande indicador da recuperação da Baía de Guanabara. Ainda temos muito trabalho a fazer. Estamos aqui para reafirmar o compromisso da Águas de Niterói com o saneamento básico, com a coleta do lixo nos mares e com a continuação da recuperação da Baía”, reforçou o diretor-executivo da concessionária, Bernardo Gonçalves.

O custeio dos projetos será possível com a utilização de créditos remanescentes de uma ação declaratória (2000.001.008319-3) e foi acordado entre a concessionária Águas de Niterói e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

“É muito gratificante contribuir para projetos que acrescentam tanto para o futuro da nossa comunidade. Gostaria de parabenizar os envolvidos, principalmente os marinheiros que serão responsáveis pela condução do barco e por essa coleta. Contamos com vocês para continuarmos melhorando a qualidade da água da Baía de Guanabara”, finalizou a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, Jacqueline El-Jaick Rapozo.