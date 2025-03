Vasco negocia com empresário idealizador do Rock in Rio para agenda de eventos em futuro São Januário

O Vasco começou a negociar com o empresário Roberto Medina, empresário idealizador do festival Rock in Rio, para futuros eventos e negócios no futuro estádio de São Januário. O clube tem o plano de tornar o estádio reversível para o uso cultural e artístico.

A carta de intenção já foi assinada e a ideia é contribuir para grandes shows que colaborariam com o Vasco na parte de rentabilizar o estádio. Porém, a assessoria de imprensa do empresário nega o negócio e até mesmo a assinatura de carta de intenção.

Em uma das lives em que falou do processo da reforma do estádio, o segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, não revelou o nome do grupo de Medina, mas apostou que a torcida do Vasco ficaria "bem feliz" com a novidade.

"A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de shows, do mercado de business, que procurou o Vasco. Foi bem bacana. Não foi nem uma procura ativa, veio dessa empresa, que é muito grande. Essa empresa que vai trazer com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. Além disso, estamos trazendo consultora especializada em plano de negócios de estádio."

O debate sobre a capacidade total do novo São Januário ainda segue. O Vasco projeta entre 43 e 57 mil pessoas dependendo do resultado do estudo econômico-financeiro do custo de construção e operação.

O Vasco tem planos de ter parte da plateia no gramado. Isso já é comum em estádios como o Nilton Santos, por exemplo. Isso aumentaria consideravelmente a capacidade. A casa do Alvinegro ultrapassa os 45 mil lugares para 60 mil em shows.

Para comportar um fluxo maior de pessoas, o cruzmaltino também faz estudos para melhorar a mobilidade urbana no entorno de São Januário. O clube já apresentou um primeiro modelo que envolve melhor circulação, ambientação, programação visual e comunicação em torno do estádio com ligação até a estação de BRT da Avenida Brasil.

O clube também quer envolver a Barreira e outras comunidades próximas em todo o planejamento. O projeto final, porém, não está fechado.