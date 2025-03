Marçal aparece no BID e lateral pode jogar pelo Botafogo na estreia do Brasileiro

O lateral esquerdo Marçal, de 36 anos, foi regularizado no BID e o jogador pode entrar em campo pelo Botafogo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. Após não ter seu contrato renovado no fim de 2024, o atleta e John Textor chegaram a um acordo sobre a volta do lateral ao clube.

Campeão Brasileiro e da Libertadores no ano passado, o jogador não concordou com uma redução salarial para renovar seu vínculo e, ao final da temporada, o atleta ficou livre no mercado.

Marçal continuou no Rio de Janeiro, onde tem residência fixa, e no fim de fevereiro, ligou para John Textor, dono da Saf, para conversar sobre uma possível volta ao clube.

As partes chegaram a um acordo financeiro e o atleta assinou um vínculo até o fim de dezembro. O Botafogo viu com bons olhos a volta de Marçal, já que o lateral é visto como uma liderança no elenco e traz experiência para um time com jovens jogadores.



Por conta de detalhes contratuais a regularização demorou para sair, mas o jogador já vinha realizando trabalhos físicos e de fortalecimento no CT do clube.