Niterói se prepara para receber a 1ª Etapa do Circuito Niteroiense de Beach Tennis

Neste final de semana, nos dias 29 e 30 de março, a Praia de Icaraí, em Niterói, será palco da competição que promete agitar o cenário esportivo da cidade, o Circuito Niteroiense de Beach Tennis.

O evento que tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), terá 18 quadras montadas para receber seus 450 atletas inscritos das categorias: A, B, C, D e Fun, consolidando o torneio como um dos maiores eventos de Beach Tennis do estado Rio de Janeiro. A disputa promete ser intensa, pois os melhores colocados no ranking Fluminense vão garantir vaga para representar suas respectivas cidades e estados na Copa dos Municípios, que acontece no fim do ano.

Os jogos começarão às 7h15, e seguirão até às 17h.

Os atletas terão à disposição uma estação de frutas e hidratação, já os o público poderá assistir os duelos em uma área coberta com mesas e cadeiras.

O evento reunirá atletas de 15 cidades do estado, e conta com uma premiação de troféus, medalhas e brindes dos patrocinadores para os três primeiros colocados de cada categoria.