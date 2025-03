Atriz mirim de São Gonçalo interpretará Maria de Fátima na primeira fase de 'Vale Tudo'

Mais um talento de São Gonçalo ganha destaque, desta vez nas telinhas da Rede Globo. A atriz e modelo mirim Laura Henriques, de 8 anos, interpretará a personagem Maria de Fátima na primeira fase da novela “Vale Tudo”, que estreia na próxima segunda-feira (31).

Laura Henriques, natural do bairro Pacheco, em São Gonçalo, sempre demonstrou talento e desenvoltura à frente das câmeras. Apoiada pelos pais, a menina iniciou sua carreira em vídeos amadores para as redes sociais e, mais tarde, com o auxílio de aulas de atuação, começou a desbravar o mundo da televisão.

“Laura sempre teve o sonho de seguir carreira artística, e nós, como pais, sempre a apoiamos. Começamos com vídeos no YouTube e depois fomos para o Instagram, e começamos a investir de verdade na Laura em 2024, com aulas particulares de atuação. A partir daí, surgiram vários testes”, explicou a mãe do pequena e talentosa gonçalense, Francine Henrique, de 31 anos.



Laura Henriques, natural de São Gonçalo, inicia sua carreira artística com grande promessa, com o apoio incondicional de seus pais | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

De acordo com a família da atriz mirim, foram realizados muitos testes até que a primeira oportunidade de atuar nas telinhas surgisse, logo em horário nobre da Rede Globo.

“Em um desses testes, ela passou e fará uma participação na novela do horário nobre da Globo (“Vale Tudo”), dando vida à personagem Maria de Fátima quando criança. Esse é o primeiro trabalho de Laura como atriz”, disse a mãe.

Após a aprovação no teste, Laura vem sendo preparada por uma professora de atuação, também de São Gonçalo, Babbi Mazzo, com o objetivo de melhorar seu desempenho durante as gravações, conforme informou a mãe da menina.

Fora o talento de Laura, outra característica que impressionou foi a semelhança dela com a atriz que interpretará a personagem na fase adulta, Bela Campos.

Com talento Laura Henriques brilha na TV e na passarela | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“O mais interessante é que a fase adulta da Maria de Fátima será vivida pela atriz Bela Campos, e a semelhança entre as duas chamou a atenção dos produtores da novela”, contou a mãe.

A semelhança de Laura Henriques com a atriz Bela Campos chamou a atenção dos produtores de 'Vale Tudo', garantindo seu papel na trama | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

O talento de Laura Henriques não se limita à atuação, pois, apesar da pouca idade, ela já está trilhando sua carreira como modelo, fazendo parte da nova Coleção de Outono/Inverno de uma marca, que está sendo divulgada durante o mês de março.

A estreia da menina nas telinhas e na passarela tem gerado nos pais uma sensação de um caminho longo, como explica Francine.

“Com a estreia, tanto da atriz quanto da modelo Laura em 2025, traz a expectativa e a esperança de que é só o início de uma longa jornada que está começando a ser escrita da melhor forma possível! Como pais, é muito bom ver que os nossos esforços feitos para realizar os sonhos dela valeram a pena. Sabemos que vão ter pessoas que vão achar pouco, 'uma participação na novela', mas, para nós que estamos buscando, é uma vitória muito grande, pois sabemos o quanto foi difícil chegar até aqui. Esperamos que seja apenas o começo, e que, se for esse mesmo o caminho que ela desejar seguir, seja repleto de coisas boas. Estaremos com ela sempre, para o que der e vier.”

Com o apoio dos pais e muito talento, Laura Henriques vai conquistando seu espaço na TV e na moda, com um futuro brilhante pela frente | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Sob supervisão de Marcela Freitas